Турция заключила военный союз с Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев заключили соглашение о создании военного альянса. Подписание меморандума прошло в городе Шуша, за который Азербайджан вел войну с Арменией.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. Согласно подписанному меморандуму, Турция и Азербайджан обязываются оказывать друг другу военную помощь в случае угрозы территориальной целостности от третьей страны. Кроме того будет расширено сотрудничество в оборонной промышленности.

По словам Алиева, подписание соглашение с Турцией стало «историческим днем». Президент Азербайджана подчеркнул, что никогда не забудет помощь Турции в войне с Арменией. Со своей стороны Эрдоган отметил, что соглашение «имеет историческое значение». Он напомнил, что Турция и Азербайджан выстраивают отношения по принципу «одна нация – два государства».

Эрдогна пообещал помочь Азербайджану в восстановлении разрушенного Карабаха. Более того, в Азербайджане Турция будет производить беспилотники, которые и дали преимущества азербайджанской армии в войне с Арменией. «Наши беспилотники тут провели серьезную работу», – подчеркнул Эрдоган.

МИД Армении отреагировал на подписание соглашения как на «провокацию, грубейшее нарушение международного права и проявление человеконенавистнической, геноцидальной и террористической политики». В армянском МИДе отмечают, что перед визитом Эрдогана в Шуше проходило уничтожение религиозного, исторического и культурного населения армянского народа.