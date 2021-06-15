Сотрудница МИД получила 5 лет колонии за кражу 1 млн долларов

Пять лет колонии получила эксперт валютно-финансового департамента МИД РФ Наталья Агальцова за хищение 1 млн долларов из здания министерства. Она также должна выплатить более 67 млн руб. по гражданскому иску об ущербе.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы. Агальцову осудили за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и взяли под стражу в зале суда.

О хищении 1 млн долларов из МИДа стало известно в декабре 2020 года. Сотрудники российского посольства получили в Иране 1,5 млн долларов наличными за некие консульские услуги в ноябре 2019 года. Деньги в коробе из-под водки Absolut были доставлены почтой в МИД. Коробка хранилась в кабинете Агальцовой.

Через год, в декабре 2020 года, сотрудники проверили коробку и недосчитались 1 млн долларов. Агальцовой не было на рабочем месте в тот день. Ее задержали на следующий день. Вместе с ней был задержан ее сожитель Василий Маковозов. Он проходил по делу свидетелем.