Из расшифровки интервью Путина убрали фразу «да мне все равно» о Навальном

Президент Владимир Путин не произносил имя оппозиционера Алексея Навального в интервью телеканалу NBC News. Когда журналист напомнил ему имя оппозиционера, Путин заявил: «Да мне все равно». Этой фразы нет в расшифровке беседы на сайте Кремля.

Об этом сообщает телеканал «Дождь», первым обративший внимание на содержание стенограммы. Интервью NBC News опубликовал 14 июня. Журналист спрашивал Путина, может ли он гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым. Президент на это ответил, что за это отвечает «администрация того или другого заведения соответствующего».

По словам Путина, «к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, чем ко всем другим лицам». Журналист напомнил Путину имя человека, о котором он говорит – Навальный. «Да мне все равно», – перебил его Путин.

Фраза появилась в расшифровке на сайте Кремля и в русскоязычной версии интервью телеканала «Россия 24». Кремль официально не комментировал, почему фраза отсутствует в расшифровке.

Президент США Джо Байден предупредил, что смерть Навального в тюрьме будет «трагедией». Она «повредит отношениям России с остальным миром и со мной», заявил Байден.