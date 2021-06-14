Чиновника Минфина задержали в «наркотическом опьянении». Он бил машины в Москве

Московская полиция задержала за наркотический дебош главу бюджетного департамента Минфина Михаила Санакоева. На парковке ЖК «Алые паруса» он в невменяемом состоянии бил машины. Чиновника передали медикам.

Об этом сообщают источники ТАСС, которые назвали имя чиновника, а также то, что Санакоева передали медикам. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники пишет, что инцидент произошел рано утром 14 июня. Очевидцы рассказали, что Санакоев «бегал в неадекватном состоянии» по территории ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы и бил машины на парковке.

«В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз: наркотическое опьянение», – рассказал источник агентства.