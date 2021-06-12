«Словесное несварение». Путин опроверг причастность к убийствам оппонентов

Журналист NBC в интервью с Владимиром Путиным вспомнил слова президента США Джо Байдена и спросил российского лидера: «Господин президент, вы – убийца?» Путин заявил, что подобные обвинения – часть «культуры США».

Интервью опубликовано на сайте NBC. Сначала на прямой вопрос журналиста Путина сказал, что он «привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами». Но такой ответ не удовлетворил американского журналиста. Он указал Путину на то, что тот попытался уйти от прямого ответа.

Путин сделал вторую попытку и отметил, что слышал подобные обвинения в свой адрес десятки раз. Особенно во время «борьбы с терроризмом на Северном Кавказе». Затем российский президент добавил, что он действует в интересах российского народа.

Журналист на это перечислил конкретные имена людей, убитых при Путине: Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магнитский, Борис Немцов и Михаил Лесин.

Путин заявил, что он хочет «показаться грубым», однако сказанное журналистом, на его взгляд, похоже «на какое-то несварение желудка, словесное несварение». По его словам, упомянутые люди пострадали и погибли в разное время по разным причинам по вине разных людей. Путин отметил, что российские власти нашли преступников, которые были ответственны за эти убийства.