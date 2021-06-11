Соратника Навального Ивана Жданова объявили в федеральный розыск

Директора Фонда борьбы с коррупцией, который решением суда признан экстремистской организацией, а ранее был причислен к иностранным агентам, Ивана Жданова объявили в федеральный розыск.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу МВД. Информацию подтвердил сам Жданов. По его словам, он не знает, с чем связан розыск, но предполагает, что с десятком уголовных дел, которые на него завели. «Разбираться с каким из них точно сложно. Только что моего адвоката Владимира Воронина не допустили в дело против меня по статье 239 УК», – написал Жданов в Instagram.

239 статья УК предполагает наказание за создание некоммерческой организации, посвягающей на личность и права граждан.

ФБК и движение «Штабы Навального» были признаны экстремистской организацией 9 июня Мосгорсудом. Организации должны быть ликвидированы, а их деятельность запрещена.