Центробанк вернул ставку на «карантинный» уровень

Совет директоров Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5% – до 5,5% годовых. На таком уровне ставка была в апреле-мае 2020 года, когда в России действовал период «нерабочих дней».

Аналитики допускали более серьезное повышение – на 0,75% в связи с инфляцией, которая пробила 6% в конце мая и может подняться до 7% летом. До этого ЦБ уже дважды поднимал ставку: сначала на 0,25% в марте, потом на 0,5% в апреле. Не исключено, что в июле ставка ЦБ может вырасти до 6%.

Ужесточение денежно-кредитной политики должно остановить рост цен и остудить рынок. Инфляция бьет по доходам россиян, которые упали на 3% в 2020 году и еще на 3,5% в январе – марте этого года. Сильнее всего в России растут цены на продовольствие – 8% в мае.

ЦБ объяснил повышение ставки тем, что ожидания населения и бизнеса устремились в сторону проинфляционных. Сбить рост цен до 4% удастся только во втором полугодии 2022 года. При этом потребительская активность достигла уровне до начала пандемии, что подстегивает рост цен.