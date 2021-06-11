Перед встречей Путина и Байдена США послали уже третий корабль ВМС в Черное море

США готовятся к первым очным переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В преддверии встречи эскадренный миноносец USS Laboon ВМС США направился в Черное море.

Об этом сообщило командование Шестого флота США в своем Twitter-аккаунте. Официально эсминец займется в Черном море операциями «по поддержанию безопасности в регионе». В пятницу утром он прошел через Дарданеллы и уже вошел в Мраморное море.

Это третий корабль НАТО, который отправился к берегам России перед встречей Путина и Байдена, которая пройдет 16 июня. Все корабли стоят в Стамбуле и могут пробыть в Черном море 21 день по конвенции Монтре.

Эсминец входит в ударную группу авианосца Dwight D. Eisenhower. Он может нести 56 крылатых ракет «Томагавк». Дальность поражения ракет – 1,6 тыс. км.