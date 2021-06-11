Россия собирается занять 1,5 трлн рублей перед санкциями США

Минфин готовится занять 1,5 трлн руб. до вступления в силу санкций США. Ограничения на покупку первичного долга начнут действовать 14 июня. Поэтому Минфин зарегистрирует облигации в эту пятницу, 11 июня.

Об этом пишет Bloomberg. Всего Минфин выпустит три выпуска облигаций по 500 млрд руб. каждый. Они будут «классическими» – с фиксированной ставкой и долгосрочным периодом размещения.

По словам директора долгового департамента Минфина Петра Казакевича, старые долговые бумаги не будут размещаться с 14 июня в связи с санкциями США. В остальном работа с инвесторами не поменяется. При этом Казакевич отметил, что инвесторы могут «не опасаться покупать» анонсированные выпуски облигаций на 1,5 трлн руб. перед санкциями.