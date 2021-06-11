Американцы стали богаче на 26 трлн во время пандемии

Совокупное богатство граждан США выросло до 154,2 трлн долларов по состоянию на конец первого квартала 2021 года. Это произошло несмотря на сильнейшее падение экономики с 1946 года и закрытие 20 млн рабочих мест.

Об этом пишет Finanz со ссылкой на данные Федеральной резервной системы США.

За год пандемии американцы увеличили свои активы на 26 трлн долларов. При этом долги американцев составляют 17,2 трлн долларов. Таким образом, чистое богатство граждан США оценивается в 136,9 трлн долларов. Это 620% ВВП страны.

Из этих 136,9 трлн долларов 109,6 трлн составляют финансовые активы. В частности, будущие пенсии – 29,9 трлн долларов, акции – 28,2 трлн, доли в малом бизнесе – 13,1 трлн, фонды взаимопомощи – 11,6 трлн. В банках у американцев лежит 11,2 трлн.

Недвижимости, автомобилей и драгоценностей в собственности у американцев на 44,6 трлн долларов.

Благосостояния американцев выросло за счет ралли на финансовом рынке. «Богатые стали еще гораздо, гораздо, гораздо богаче», – говорил экономист ING Джеймс Найтли. Но и менее состоятельные получили от властей сначала 1,2 тыс. долларов, потом 600 долларов и наконец 1,4 тыс. 69% американцев остались на повышенном пособии по безработице, которое выгоднее получать, чем работать.