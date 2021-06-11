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С генерал-майора МВД потребовали взыскать 80 тысяч рублей за форменную куртку

11.06.2021 09:31
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С генерал-майора МВД потребовали взыскать 80 тысяч рублей за форменную куртку

Подведомственное МВД учреждение подало иск к бывшему замглавы Следственного департамента министерства, генерал-майору Александру Краковскому о «взыскании задолженности за вещевое имущество».

Об этом сообщает РБК. Иск подал ФКУ «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» в конце мая. С генерал-майора требуют взыскать задолженность «за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки».

По словам адвоката генерала-майора Николая Ушакова, предметом спора стала «не доношенная по сроку генеральская куртка». Сумма иска – 80 тыс. руб. Поскольку сроки носки не вышли, генерал-майор должен был ее вернуть, однако его арестовали, и он не смог этого сделать. В Тушинском суде пояснили, что истец требует взыскать 84 037 руб. 08 копеек.

Генерал-майор Александр Краковский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и преследовании владельца компании Optima Development Альберта Худояна. По версии следствия Краковский вместе с бывшим замглавы СД МВД Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам Александром Брянцевым добивались «вознаграждения» от Худояна за незаконное смягчение ему обвинения, меры пресечения и снятия ареста с имущества.

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