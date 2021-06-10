В отношении Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

Против популярного блогера Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков в интернете. Статья, которая ему вменяется, предполагает наказание в виде штрафа до 1,5 млн руб.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную картотеку Зюзинского суда Москвы. Дудь обвиняется по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП – пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

Дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина, возглавляющая «Лигу справедливого интернета» написала в «ВКонтакте», что это именно ее организация обратилась в апреле 2021 года в МВД с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков.

Мизулина отметила «принципиальную и честную позицию Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве в ходе расследования этого дела». Она подчеркнула, что на следствие оказывалось «колоссальное давление».