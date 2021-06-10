Страсбург потребовал отмены приговора Навальному

Российские власти призвали отменить обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Кировлеса» и возместить ему гражданский ущерб. Такое постановление комитет министров Совета Европы принял 10 июня.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на копию решения. Страсбург выразил «серьезную обеспокоенность» тем, что Европейский суд по правам человека признал деятельность Навального в «деле Кировлеса» неотличимой от обычной коммерческой деятельности, но российский суд не принял никаких мер для устранения «несправедливого осуждения».

Совет Европы не считает, что решение ЕСПЧ было исполнено и поставил дело Навального на контроль. Теперь Страсбург будет к нему возвращаться и добиваться от российских властей мер реагирования. В Минюсте РФ считают, что Страсбург политизирован и предвзят.

При этом нет механизма принудительного исполнения решений ЕСПЧ, говорит главред журнала «Бюллетень Европейского суда по правам человека» Юрий Берестнев. Возвращение к делу Навального – это способ возобновить диалог с российскими властями и найти компромисс, считает эксперт.