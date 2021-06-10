УЕФА обязал Украину убрать с формы сборной слоган «Героям слава». Очертания Крыма утвердили

УЕФА принял решение по форме сборной Украины с очертаниями Крыма. С нее чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций потребовали убрать только слоган «Героям слава», поскольку он содержит политический подтекст.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УЕФА. Украина представила форму для чемпионата Европы 6 июня. УЕФА утвердил ее 7 июня, но Российский футбольный союз (РФС) 8 июня попросил организацию еще раз рассмотреть форму Украины. «На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент», – заявили в РФС.

Российский чиновников возмутило то, что форма содержала очертания Крыма и призыв «Героям слава». Телеведущий Дмитрий Губерниев отметил, что украинская команда «выдает желаемое за действительное».

Однако после повторной проверки дизайна формы украинской команды УЕФА не нашли нарушений правил в очертаниях Крыма и слогане «Слава Украине!». При этом чиновники организации попросили убрать вторую часть слогана: «Героям слава». «Сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение», – отметили в УЕФА.