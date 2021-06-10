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Жители омской деревни попросили Меркель отремонтировать дорогу

10.06.2021 09:03
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Жители омской деревни попросили Меркель отремонтировать дорогу

Канцлера Германии Ангелу Меркель попросили заасфальтировать дорогу в деревне Верхний Карбуш Омской области. Деревня была основана «русскими немцами», а правительство Германии помогает другим странам.

Об этом в видеообращении к Меркель заявили жители села, пишет «Открытая Россия». Само обращение доступно на сайте «Сибирь.Реалии» (власти России признали организацию иностранным агентом).

Сельчане подчеркнули, что в селе проживает много людей, «корни у которых немецкие». Также они выразили надежду, что власти России не обидятся на их обращение к Меркель. По словам одного из сельчан, видео записали «от отчаяния и безысходности». В селе проживают пожилые люди, которые с трудом ходят. Весной и осенью они не могут дойти до магазина по грязи.

«Сколько денег Россия вбухивает в другие государства – это ужас. А нас бросили доживать свой век», – заявила другая жительница села.

В администрации сельского поселения видео не видели. По словам главы поселения Светланы Сердюк, проект ремонта дороги готов, но сроков реализации нет. «Все идет своим чередом», – заявила чиновница.

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