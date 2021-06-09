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Расследование Bellingcat: Писателя Быкова могли отравить те же люди, что и Навального

09.06.2021 15:03
Комментарии: 1
Расследование Bellingcat: Писателя Быкова могли отравить те же люди, что и Навального

Писателя Дмитрия Быкова в апреле 2019 года могли отравить те же самые людей, которые стояли за отравление оппозиционера Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

Об этом пишут The Insider и Bellingcat. По их данным, химики НИИ-2 ФСБ и сотрудники Службы по защите конституционного строя вели слежку за писателем Быковым. Слежка была организована за год до отравления. В мае 2018 года сотрудники ФСБ летали с писателем на одном рейсе. Его жена говорила, что видела «человека с биноклем» в доме напротив.

Как утверждают расследователи из The Insider и Bellingcat, покушение было организовано в отеле в Новосибирске. Там Быков остановился вместе с женой. Яд был, предположительно, нанесен на одежду. При этом его симптомы оказались схожи с симптомами Навального.

Быков был госпитализирован 16 апреля 2019 года. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. В больнице его ввели в кому и привезли в Москву. Быков пришел в себя через несколько дней. Он говорил, что это могло быть пищевое отравление или инфекция. Врачи точный диагноз так и не установили. Одна из версий диагноза сводилась к сахарному диабету. Писатель отказался видеть в произошедшем «злодейские замыслы».

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16:37 1 1
Ринат Сайфеев:

очередная жертва неудачного аборта из себя Че Гевару корчит.... прохиндей-пустобрёх. палёнкой, похоже, траванулся, а всё туда же - за народ жопу порву! - век воли не видать!

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