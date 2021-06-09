Рогозин собрался зачистить от «скверны, гнили и барыг» «Роскосмос»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о необходимости зачистить космическую отрасль страны от «скверны», «гнили» и «директоров-барыг». По его словам, дальше с этим двигаться нельзя. Он пообещал «выдавить» людей, которые «примазались» к корпорации.

Слова Рогозина приводит РИА Новости. Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что за три года, которые о возглавляет госкорпорацию, было возбуждено несколько десятков уголовных дел. В этом он обвинил людей, которые «еще в 90-е годы» «примазались» к космической отрасли «для своего обогащения». Рогозин пообещал – «мы их просто выдавим».

«Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства», – заявил Рогозин. По его словам, это «еще хуже, чем санкции». При этом он назвал директоров госкорпорации «барыгами», а в отрасли увидел «гниль». «С этим дальше двигаться нельзя», – уверен Рогозин.

Следственный комитет 7 июня выявил новые хищения в «Роскосмосе» на более чем 8 млн руб., которые были выделены на программу ротации астронавтов на МКС. До этого было заведено дело о хищении на 1,7 млрд руб. на поставках деталей для научно-энергетического модуля МКС. При строительстве космодрома «Восточный» было похищено 11 млрд руб.