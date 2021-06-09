В Петербурге пропали электросамокаты для аренды. Силовики изымают их

Сервисы аренды электросамокатов в Петербурге сообщают пользователям об отсутствии свободных самокатов и о приостановке работы. С утра 9 июня силовики начали изымать технику с парковок по всему Петербургу в рамках уголовного дела.

Об этом пишет «Фонтанка» и TJ. Сервисы Whoosh, Urent, Red wheels и Eleven оказались недоступны. Пока еще работают самокаты компании Molnia, но не в центре города. Сервис сообщил, что центр Петербурга закрыт для катания на самокатах в связи с рекомендациями Следственного комитета.

Как пишет Telegram-канал Baza, следователи и оперативники с 9 утра изымают самокаты с парковок по всему Петербургу. Изъятие производится в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Дело возбудили после инцидента с двумя молодыми людьми, катавшимися на Невском проспекте и сбивавших людей. Обыски в офисах компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду, прошли 3 июня. С 8 июня на двадцати самых популярных улицах Петербурга скорость электросамокатов снижена до 10 км/ч. На некоторых улицах езду на самокатах вообще запретили. Власти также собираются запретить парковку электросамокатов у метро.