Пощечину на улице отвесили президенту Франции Макрону

Неизвестный мужчина отвесил президенту Франции Эмманюэлю Макрону пощечину. Это произошло в ходе визита в департамент Дром на юго-востоке страны. Макрон подошел к местным жителям для приветствия, когда молодой человек ударил его по лицу.

Об этом пишет FranceBleu. Макрон получил по лицу от человека, стоявшего у ограждения. Нанеся удар, тот крикнул: «Долой власть Макрона!» После этого сотрудники безопасности оттеснили Макрона от толпы и повалили нападавшего на землю. После полиция задержала двух человек. Они обвиняются в «применении насилия в отношении представителя власти». Их могут лишить свободы до трех лет.

Макрон отправился в Дром, чтобы выразить поддержку представителям местного бизнеса. «Подобные действия против президента направлены против демократии. Демократия – это диалог, это столкновение мнений, но это никак не оскорбления и не физическое нападение», – заявил премьер Франции Жан Кастекс.