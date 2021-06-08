«В дупло письма закладываете?» Шойгу нагрянул в московский военкомат

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заглянул в военкомат Черемушкинского района Москвы и удивился отсутствию компьютера. «Вы что, партизаны? В дупло письма закладываете? Что это за работа такая?» – удивился Шойгу.

Видео посещения министром военкомата опубликовал пользователь «Яндекс.Дзен». Шойгу отметил, что он уже третий раз приезжает в этот военкомат и видит: «микроволновка есть, холодильник есть», но нет компьютеров, чтобы связаться с коллегами по электронной почте.

В 2018 году власти запустили программу «Цифровая экономика» и поставили цель – провести интернет в 850 военных комиссариатов по всей России. На это было выделено 312 млн руб. в 2020 году и 468 млн руб. в 2021 году. Но, как показала внезапная проверка Шойгу московского военкомата, цель не достигнута.