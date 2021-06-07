Путин разорвал договор по открытому небу

Президент России Владимир Путин денонсировал договор по открытому небу. До этого 11 мая он внес законопроект о выходе страны из него в Госдуму. После принятия документа Госдумой 19 мая инициативу 2 июня одобрил Совет Федерации.

Подписанный президентом закон опубликован на портале правовой информации. Россия заключила договор почти 30 лет назад (в 1992 году в Хельсинки) вместе с 32 странами мира. Он позволял проводить наблюдательные полеты над территорией других стран с использованием оборудования, которое превосходит возможности космической разведки.

США вышли из договора в ноябре 2020 года. Вашингтон обвинил Россию в том, что она избирательно соблюдает условия соглашения. Россия, в свою очередь, использовала с 2013 года спецсамолеты Ту-214ОН, что вызывало претензии США.