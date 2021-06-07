«Гордая нация должна принимать ошибки». К Путину обратились родные жертв рейса MH17

Родственники жертв рейса MH17, который был сбит над Донбассом, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. В нем они обвинили российские власти в отказе от сотрудничества с международным следствием и отрицании своей причастности к трагедии.

Текст письма публикует «Новая газета». В нем, в частности, говорится, что резолюция Совбеза ООН № 2166 «самым решительным образом» осудила действия, которые привели к падению самолета, и потребовала провести всестороннее расследование. Но Россия, по их словам, отказалась сотрудничать со следственными органами.

Родственники погибших отметили, что 12 июня будет праздноваться День России. Этот праздник «знаменует национальную гордость русского народа за вашу культуру, ваше наследие и достижения». Однако, пишут Путину родственники жертв катастрофы, «гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения». «И работая над ними, она становится лишь лучше», – подчеркнули люди.

В свою очередь, «политика отрицания» российских властей «наносит ущерб наследию страны, которое утин как президент должен защищать». «Грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои "падения"», – отмечается в письме.

Крушение рейса MH17 унесло жизни 298 человек. Обращение к Путину подписали 25 семей жертв катастрофы. Кремль не комментировал это письмо.