Путин: Первая нитка газопровода «Северный поток-2» завершена

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2». Он также отметил, что «Газпром» уже готов заполнить трубу газом.

«Именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток-2», работа по второй нитке продолжается», – цитирует Путина РБК.

Президент подчеркнул, что Россия и дальше намерена реализовывать подобные проекты с зарубежными партнерами.

Как отмечал вице-премьер Александр Новак 3 июня, до окончания реализации проекта осталось провести около 100 км. Над укладкой работают два судна: «Академик Черский» и «Фортуна».

США ввели санкции против 13 российских судов и 4 компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2». Ограничения в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG не принимались.