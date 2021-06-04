Путин подписал «закон против ФБК». Теперь «причастным к экстремизму» нельзя избираться

Президент Владимир Путин поставил подпись под законопроектом, который запрещает «причастным к экстремистским организациям» принимать участие в выборах. Скорость принятия закона составила один месяц – за столько он прошел от Госдумы до Путина.

Документ опубликован на портале правовой информации. Закон запрещает руководителям запрещенных организаций и объединений участвовать в выборах в Госдуму. Запрет будет действовать в течение 3 лет со дня признания организации экстремистской. Для тех, кто присылал пожертвования этим организациям, запрет составит 1 год.

Закон направлен против структур оппозиционера Алексея Навального. Против поправок голосовала только одна партия в Госдуме – КПРФ. ЛДПР и «Справедливая Россия» предпочли не голосовать по проекту. Они публично критиковали законопроект.

Фактически закон ограничивает пассивное избирательное право для тех, кто в какой-либо форме сотрудничал с организациями, которые власти без решения суда в произвольном порядке определяют как «экстремистские».