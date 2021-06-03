Экс-сотрудница Минобороны Васильева потратила 150 тыс. долларов на карьеру художницы
Осужденная за мошенничество бывшая сотрудница Минобороны Евгения Васильева могла потратить на карьеру художницы 150 тыс. долларов, или 11 млн руб. по текущему курсу. У нее много выставок в России, но эксперты не высоко оценивают ее картины.
Об этом пишет издание «Проект». Васильева занимается художественной деятельностью под псевдонимом EVA. Она окончила магистратуру факультета искусств МГУ, Британскую высшую школу дизайна и завершает учебу в аспирантуре МГУ и британском Открытом колледже искусств. Это образование, по подсчетам издания, стоит 52,5 тыс. долларов, или 3,8 млн руб. Еще около 100 тыс. долларов были потрачены на выставки и издания каталогов.
В Минобороны Васильева курировала деятельность «Оборонсервиса». В 2012 году разгорелся коррупционный скандал с распродажей недвижимости «Оборонсервиса» по заниженным ценам. Следствие говорило об ущербе в 3 млрд руб. Васильеву приговорили к пяти годам колонии, но она освободилась через несколько недель по УДО.
Минкультуры поддерживает некоторые выставки Васильевой. В их организации принимает участие государственная Российская академия художеств и Московский музей современного искусства. По мнению искусствоведа Сергея Попова, у работ Васильевой «крайне низкий уровень». «Это воинствующий дилетантизм, к которому нужно подбирать крайне плохие эпитеты», – заявил Попов. Другой художественный критик Сергей Гуськов отметил, что работы Васильевой сделаны «на наивно-студенческом уровне». В них нет понимания, «зачем она все это делает».
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