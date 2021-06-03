Силовики пришли в компании по аренде электросамокатов в Петербурге

В двух компаниях по аренде электросамокатов в Петербурге – Woosh и Molnia – проходят обыски в рамках уголовного дела по части 1 статьи 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Дело в отношении сервисов завели после того, как два молодых человека ночью на Невском проспекте сбивали людей, а затем избили сделавшего им замечание писателя Валерия Айрапетяна, сломав ему ребра.

Обыски объясняются тем, что следователи хотят установить личность молодого человека, наехавшего на 5-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. По этому случаю заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В компании Whoosh пояснили, что об обысках речь не идет. «Пытаемся сами понять, почему появилось такое сообщение», – сказали РБК в компании.