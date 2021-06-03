На Украине появится понятие «олигарх». Таким людям запретят встречаться с чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил законопроект об олигархах, вводящий это понятие в законодательство и запрещающий таким людям общение с представителями власти.

Об этом сообщает на сайте главы Украины. Документ уже поступил на рассмотрение Верховной рады. Он имеет высокие шансы пройти, поскольку большинство в парламенте контролирует партия Зеленского «Слуга народа».

Олигархов на Украине предложено определять как «лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства». Решение о признании человека олигархом будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, а президент его будет утверждать.

Таким образом, на Украине появится реестр олигархов. Чиновники будут обязаны докладывать о своих контактах с олигархами – тайные встречи попадают под запрет. Права олигархов не будут нарушены, утверждает сайт Зеленского. Закон установит «правила прозрачных взаимоотношений» олигархов с представителями власти.

Закон принимается на 10 лет и подается как первый шаг «к ликвидации олигархической системы в Украине».