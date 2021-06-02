Судан отказался от базы российского флота после решения США

Власти Судана пересмотрят соглашение с Россией об открытии в стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Договор о военно-техническом сотрудничестве между странами так и не был ратифицирован советом Судана. На это повлияли США.

О пересмотре соглашения, подписанного в ноябре 2020 года бывшим правительством Судана и Россией, заявил в интервью Blue Nile TV начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хейсейн, передает РИА Новости.

Это отрицательно скажется на российском военном проекте на побережье Красного моря. Заморозка договора с Россией последовала сразу после того, как 19 мая Минфин США исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Процесс исключения был инициирован в декабре 2020 года, а в апреле телеканал Al-Arabiya узнал о планах Судана нажать на стоп в отношениях с Россией.

Тем не менее в Судане оставляют дверь приоткрытой. «Соглашение может быть продлено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», – заявил аль-Хусейн.