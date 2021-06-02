«Убивал именно там, на Донбассе». Лукашенко не исключил смертную казнь для Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Роман Протасевич не просто так упомянул смертную казнь, которая ему грозит. Он «знал, что говорил», подчеркнул белорусский лидер.

Об этом Лукашенко сказал на встрече с правительством 2 июня. Телеканал «Беларусь 1» освещал это мероприятие.

Лукашенко напомнил о «претензиях», которые к Протасевичу есть у властей самопровозглашенной Луганской народной республики. Генпрокуратура ЛНР возбудила против него уголовное дело из-за якобы его участия в боях в Донбассе. Это произошло в конце мая после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и ареста Протасевича.

«В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я об этом напомнил президенту Путину и сказал, что если будут вопросы к ним – милости просим к нам, задайте им вопросы», – сказал Лукашенко. Он также отметил, что Протасевич, по его данным, «убивал именно там, на Донбассе».

После посадки рейса Ryanair Протасевич кричал, что ему грозит смертная казнь. «Он знал, что говорил. Он понимал, что там, на юго-востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии – и это уже совсем другая ситуация», – сказал Лукашенко.