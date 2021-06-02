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«Меня просто подставили». Протасевич дал новые показания

02.06.2021 09:24
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«Меня просто подставили». Протасевич дал новые показания

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич, из-за которого власти республики принудительно посадили рейс Ryanair в Минске, продолжает давать показания. В новом видеофрагменте он говорит, что его «просто подставили».

Небольшой фрагмент (13 секунд) допроса опубликовал белорусский телеканал ОНТ. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал – сразу оказался в Минске. Вот сразу», – говорит на записи Протасевич.

ОНТ пообещал выложить полную версию допроса вечером 2 июня. До этого видео с допроса оппозиционера публиковали 24 мая. На нем он говорил: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске».

Отец Протасевича не поверил в эти признательные показания и предположил, что его сын сделал это под пытками. Он обратил внимание на левую половину лица, которая, по его словам, была загримирована. «И, по-моему, не хватает у него пары зубов», – заметил отец оппозиционера.

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