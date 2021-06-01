Кремль прокомментировал конкурс на худший школьный туалет

В Кремле не увидели «антироссийской» провокации в конкурсе голландской компании Domestos на самый грязный школьный туалет. По итогам конкурса шесть школ получили звание учебных заведений с самыми грязными туалетами.

Кремль не занимается моющими средствами

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков не увидел необходимости обсуждать конкурс голландской компании Domestos на самый грязный школьный туалет в России. Это «не вопрос» Кремля, заявил Песков. «Это скорее вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры и вопрос руководства», – приводит его слова «Эхо Москвы».

В Кремле не считают затею Domestos «антироссийской» провокацией. «Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого», – сказал Песков.

31 мая Domestos объявила победителей своего конкурса. Шесть школ получили звание учебных заведений с самым грязным туалетом. Победили: школа №1 Гусь-Хрустального во Владимирской области, лицей №44 в Чебоксарах, школа №19 Междуреченска в Кемеровской области, школа станицы Елизаветинской в Краснодаре, школа №103 в Волгограде и школа №6 в Нефтекамсе Республики Башкортостан.

Компания Domestos пообещала школам-победителям бесплатный ремонт туалетов, а всем участникам акции – «годовой запас» чистящей продукции.

Телеканал «Дождь» проанализировал итоги голосования по изменению конституции в 2020 году в указанных школах. Так, например, в школе Кемеровской области одобрение поправок набрало 92%, а в школе на станице Елизаветинская – 74,8%. В учреждении Волгограда – 78%.