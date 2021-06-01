Нейросеть будет следить за «опасными ситуациями» в школе Подмосковья

В подмосковной школе в этом году будет установлена «система предиктивной безопасности». Она сможет контролировать поведение учеников и «опасные ситуации». Инструментом для этого будет нейронная сеть.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разработчиков системы – IT-компания «АИС Город». Система будет представлять собой умные камеры, способные распознавать «нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию». Учителя и сотрудники школы будут получать сигналы об угрожающем поведении. Что будет подразумеваться под угрожающим и нетипичным поведением, неясно.

По заверению исполнительного директора компании-партнера «АИС Город» – «Союзинфотех» Александра Кочурова, нейросеть будет сравнивать все заложенные в нее эмоции и анализировать все – «от оценок ученика до его поведения». При этом все технологии, использующиеся в системе, будут российскими.

Также он отметил, что если у ребенка будет фиксироваться плохое настроение три дня подряд, система пошлет уведомление школьному психологу и учителю: «Нужно обратить внимание на ученика и поговорить с ним».

Кроме учеников нейросеть будет оценивать состояние инфраструктуры школы, температурный режим, посещаемость и обеспечение питанием.

Стоимость системы составит от 500 тыс. до 6,5 млн руб. В случае успеха пилотного проекта, система будет тиражироваться по всей Московской области.