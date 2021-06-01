«Да не Россия вам должна, а вы России». Володин отчитал Украину, Чехию и Прибалтику

Страны бывшего соцлагеря, Украина и Прибалтика должны быть благодарны России за все сделанное для них. Но сегодня они все чего-то требуют от Москвы, поскольку «привыкли жить за счет других». Их суверенитет и независимость есть только на словах.

Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сейчас Украина опасается лишиться доходов от транзита российского газа и требует денежного возмещения за строительство «Северного потока-2», Чехия требует компенсаций в 40 млн евро за взрывы на складе оружия в Врбетице, а Прибалтика не сумела решить экономические проблемы и требует компенсации за советский период.

«Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счет других. Привычка осталась», – пишет Володин. Он считает, что «получать деньги и быть независимыми не получится». «Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали», – подчеркнул Володин.

Россия, по словам Володина, создавала в этих странах рабочие места, вкладывала силы и средства, защищала от внешних угроз и взяла на себя выплату внешних долгов при распаде СССР. «Если совести нет, то хотя бы меру надо знать», – подчеркнул Володин. Он считает, что перечисленные страны должны принести извинения России и «начать отношения, думая о будущем».