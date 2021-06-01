Кадыров стал самым богатым главой региона. Он заработал больше 9 самых богатых губернаторов

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал самым богатым главой региона. В 2020 году он задекларировал доход в размере 381,1 млн руб. За последние два года Кадыров увеличил состояние более чем в 50 раз.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на официальную декларацию Кадырова. Как подчитало издание, девять самых богатых губернаторов заработали в сумме меньше главы Чечни – 378 млн руб. против 381,1 млн. В 2019 году Кадыров декларировал доход в 147 млн руб., а в 2018 году – в 7,5 млн.

На втором месте в рейтинге самых богатых губернаторов находится руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Он заработал 84,7 млн руб., из которых 79,9 млн руб. он получил от продажи земельного участка, жилого дома, гаража и бани.

На третьем месте губернатор Московской области Андрей Воробьев с доходом в 79,8 млн руб. На четвертом – губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (69,3 млн руб.). Замыкает пятерку губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 млн руб.).

Меньше всего среди губернаторов заработал глава Калмыкии Бату Хасиков, задекларировавший доход в размере 1,2 млн руб.