«Оборзели от своей мощи». Медведев раскритиковал отношение Запада к России
Иностранные партнеры России «слегка оборзели от своей мощи» и такая ситуация «не нравится» не только россиянам, но и российским властям. Раньше «никому в голову не приходило отсекать все пути общения».
Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту». Чиновника спросили, не кажется ли российским властям, что россияне «довольно сильно» устали от конфронтации с Западом. Медведев ответил на это, что российским властям это тоже не нравится. Но «объективно эту спираль конфронтации раскрутили не мы».
«Ну вот уж точно. Они все разрушили, сожгли дотла», – заявил Медведев, подчеркнув, что не считает российские власти «белыми и пушистыми». Партнеры на Западе, по его словам, «слегка оборзели от своей мощи» после распада Варшавского договора. «Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня», – подчеркнул чиновник.
Написать комментарий
gzdg
Запад, по крайней мере, "оборзел" от своей мощи. А вот отчего "оборзел" Путин, это вообще непонятно. "Объективно спираль конфронтации раскрутили не мы". Ну да, разумеется, это злобный Запад развязал войну в Донбассе, и это Америка там раздаёт там направо-налево свои паспорта. Это западные лидеры грозят России "выбить зубы", бравируют ядерной войной ("они сдохнут, а мы попадём в рай"). Это западные лидеры путают чужие земли со своими. Это западные лидеры свои обращения к парламентам наполовину посвящают новым вооружениям... Охохохохо.... Грустно это, Дамы и Господа.