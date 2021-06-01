«Оборзели от своей мощи». Медведев раскритиковал отношение Запада к России

Иностранные партнеры России «слегка оборзели от своей мощи» и такая ситуация «не нравится» не только россиянам, но и российским властям. Раньше «никому в голову не приходило отсекать все пути общения».

Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту». Чиновника спросили, не кажется ли российским властям, что россияне «довольно сильно» устали от конфронтации с Западом. Медведев ответил на это, что российским властям это тоже не нравится. Но «объективно эту спираль конфронтации раскрутили не мы».

«Ну вот уж точно. Они все разрушили, сожгли дотла», – заявил Медведев, подчеркнув, что не считает российские власти «белыми и пушистыми». Партнеры на Западе, по его словам, «слегка оборзели от своей мощи» после распада Варшавского договора. «Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня», – подчеркнул чиновник.