Китай разрешит семьям иметь трех детей. Но это не решит проблему демографии

В Китае семьи смогут заводить до трех детей. Ранее действовавшее ограничение будет снято. Решение об этом было объявлено на заседании политбюро ЦК Компартии Китая под председательством главы Си Цзиньпина.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственное агентство Xinhua. Третьего ребенка китайским семьям разрешат, чтобы бороться со старением населения и снижением рождаемости. Наметившиеся проблемы с демографией могут подорвать долгосрочные экономические планы.

Кроме этого с ближайшую пятилетку Китай собирается провести «благоразумное» и «постепенное» повышение пенсионного возраста. Предполагается, что план будет реализован до 2026 года.

Китай отказался от политики «одна семья – один ребенок» с 2016 года. Однако это никак не помогло увеличить рождаемость и еще одно послабление никак не сможет стимулировать рост, пишет Bloomberg. Население Китая последние десять лет растет всего на 0,53%. К 2025 году оно может достигнуть пика и начать сокращаться.