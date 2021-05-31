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«Почту России» разобьют более чем на десять компаний

31.05.2021 10:48
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«Почту России» разобьют более чем на десять компаний

Государственная «Почта России» в скором времени поменяет формат работы и будет разделена более чем на десять компаний, объединенных в одном холдинге. Это предусмотрено стратегией компании на 2020-2030 годы.

Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора госкомпании Максима Акимова. В этом смысле «Почта России» будет брать пример с итальянской Poste Italiane, немецкой Deutsche Post DHL и сингапурской Singapore Post.

По словам Акимова, создать из «Почты России» холдинг – это «разумная человеческая мысль». Поскольку «управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно». «Почта Росси» будет разделена на десять дочерних структур, некоторые из которых уже работаю: «Национальные логистические технологии», «Почта банк» и «Почта Тех». В скором времени появится «дочка», связанная с ритейлом.

После перехода к новой структуре дочерние предприятия смогут привлекать инвесторов. «Мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости», – заявил глава «Почты России».

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