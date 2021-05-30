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Израиль запретил гражданам ездить в Россию из-за коронавируса

30.05.2021 15:39
Комментарии: 1
Израиль запретил гражданам ездить в Россию из-за коронавируса

Власти Израиля запретили гражданам поездки в Россию и Аргентину из-за эпидемиологической обстановки. Страны вошли в «красный список» и объявлены закрытыми для посещения на две недели – с 31 мая по 13 июня.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на сайт израильского правительства. Помимо России и Аргентины в «красном списке» Израиля находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

В перечисленные страны поездки разрешаются только при наличии специальных разрешений. Для всех прибывающих из стран «красного списка» обязателен карантин. Вакцинация никак не влияет на необходимость прохождения карантина.

В России 29 мая резко выросло число новых случаев заболевания. Оно составило 9 694 человек – рекорд с середины марта.

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16:25 0 0
Вера:

А они нам тут нужны,эти граждане? Своих на всех федеральных каналах хватает.

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