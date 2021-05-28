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«Иди отсюда!» Пенсионерка прервала прямой репортаж госканала о медицине

28.05.2021 19:21
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«Иди отсюда!» Пенсионерка прервала прямой репортаж госканала о медицине

Пенсионерка прервала прямой репортаж 12 канала Омска, посвященный поставкам медицинского оборудования в местную поликлинику. После слов ведущей о том, что в нее поставят 100 единиц техники, женщина вмешалась со словами «Иди отсюда!»

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трансляцию в Instagram канала. Репортаж вела журналистка омского 12 канала Анна Кокорина. Она находилась в Саргатском районе Омской области. «Уже в этом году сюда поставят свыше 100 единиц техники, в том числе и диагностической», – говорила ведущая в кадре.

После этих слов эфир сорвала пенсионерка. «Иди отсюда! Иди давай!» – начала она прогонять ведущую госканала. Корреспондентка вышла из кадра, а ведущий новостного выпуска сказал, что «возникла нештатная ситуация».

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