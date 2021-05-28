Минобороны скрыло доходы замов Шойгу

Минобороны отчиталось о доходах военных и гражданских служащих, но скрыло информацию о заработке заместителей министра Сергея Шойгу в 2020 году. Речь идее о 12 заместителях. Сведения об их доходах пропали за последние три года.

Об этом пишет РБК. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны пояснили, что данные были скрыты в связи с законом о госзащите судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Теперь доходы ряда высокопоставленных чиновников не будут публиковаться.

По сохранившимся данным, самый богатый зам Шойгу Алексей Криворучко заработал в 2018 году 119 млн руб. Сам Шойгу, для сравнения, заработал в 2020 году 15,9 млн руб., а его жена – 12,3 млн руб.