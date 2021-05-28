«Википедию» могут объявить иностранным агентом в России по новому закону

Открытие офиса в России грозит русскоязычной «Википедии» статусом иностранного агента и соответствующими санкциями. Открыть офис требует законопроект, который рассматривают в Госдуме. Таким образом, он может быть ловушкой для крупных IT-компаний.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление исполнительного директора управляющей российской версией портала «Википедии РУ» Станислава Козловского.

«Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она становится "иностранным агентом", на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов», – заявил Козловский во время обсуждения законопроекта Госдумы, принуждающего западные IT-компании открывать в России свои представительства.

Козловский подчеркнул: «Википедия» – некоммерческий проект, он живет на пожертвования пользователей, статьи составляют посетители ресурса, они же являются их владельцами.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который выступает автором законопроекта, предложил «минимизировать» подобные сложности ко второму чтению законопроекта. Хинштейн не согласился, что «Википедия» станет иноагентом, поскольку портал не ведет политическую деятельность. Но Козловский заявил депутату, что сам их разговор – это уже политическая деятельность.