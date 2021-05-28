Россиянам запретят ватные палочки и одноразовую посуду

Правительство собирается запретить россиянам использовать ватные палочки, одноразовую пластиковую посуду, пластиковые трубочки и цветной пластик. Это связано с планами властей по переработке вторичного сырья.

Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на международном экологическом форуме, сообщает РБК. По ее словам, правительству нужно совершить «качественный и быстрый прорыв» и уже к 2024 году показать гражданам «видимый результат» по переработке вторсырья.

Вся продукция, которая попадет под запрет, является неперерабатываемой. Власти же хотят вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Это позволит сократить объем захоронений к 2030 году вдвое.

По данным Счетной палаты, ситуация со свалками в стране «близка к критической». У регионов нет возможностей создавать новые полигоны. Всего в России работают 8 323 свалки, из которых 916 расположены в черте городских округов.