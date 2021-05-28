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Мимика Фургала на допросе стала уликой против него

28.05.2021 10:52
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Мимика Фургала на допросе стала уликой против него

Следователи провели комплексное психолого-лингвистическое исследование бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого ведется судебное разбирательство. Эксперты усомнились в его искренности.

По данным «Коммерсанта», комплексное исследование Фургала было проведено по поручению следователя по особо важным делам СКР Юрия Буртового. Исследование представляло собой трехчасовой видеодопрос по методике отделения правды ото лжи. Фургал присутствовал на нем вместе с адвокатами. Ему задали более полусотни вопросов о его уголовном деле (Фургала обвиняют в причастности к убийству дальневосточных бизнесменов 15 лет назад) и волнующих его проблемах.

Видеозапись ответов Фургала обработали с помощью двух программ: израильской Layered Voise Analysis и нидерландской Noldus Information Technology. Первая позволила изучить вокальные характеристики, вторая – эмоциональные реакции.

Эксперты пришли к выводу, что Фургал имеет «речевой шаблон выступления чиновника». На допросе экс-губернатор использовал прием «самопрезентации» – он доказывал, что даже в СИЗО у него сохраняется высокий статус. При этом обвинения Фургал пытался «дискредитировать», замечая, что в них нет логической связи с реальностью. От прямых ответов он уклонялся, путался в некоторых ответах и использовал повторы.

В итоге эксперты зафиксировали несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков неискренности Фургала. Основой для исследования послужила работа «Системные показатели неискренности» завкафедры связей с общественностью и журналистики Российского государственного торгово-экономического университета Марины Коноваленко. Общий объем работы составил три тома уголовного дела.

По словам адвоката Фургала Сергея Гроза, это попытка следствия «заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами, не имеющими четкой научной базы». По его мнению, с таким же успехом можно было обратиться «за консультацией к экстрасенсам».

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