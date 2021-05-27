«Компания пострадала деньгами». Роскомнадзор отказался замедлять YouTube

Роскомнадзор не будет замедлять в России сервисы Google, среди которых есть YouTube. По словам главы ведомства Андрея Липова, «более радикальные меры» будут применяться, когда угрозы от Google перевесят пользу.

Об этом сообщает РБК. «Пока штрафов достаточно», – заверил Липов. Он пояснил, что «наказание деньгами» связано с тем, что Google не убрал запрещенную информацию. В итоге «компания пострадала деньгами».

Липов объяснил, что ситуация с Twitter была другой – «были необходимы жесткие меры», поскольку запрещенный контент был связан с детьми. «Поэтому были применены такие резкие меры по замедлению. Не блокировке, а замедлению», – сказал Липов.

От Google Роскомнадзор требовал удалить около 26 тыс. материалов, 5 тыс. из которых приходятся на YouTube. В основном это контент о политике в России. В ответ на действия Роскомнадзора Google подал в суд на ведомство и будет судиться из-за 12 ссылок на «противоправный контент».