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«Отдельные туалеты для непривитых?» Общепит ответил Собянину на идею сажать непривитых отдельно

27.05.2021 10:58
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«Отдельные туалеты для непривитых?» Общепит ответил Собянину на идею сажать непривитых отдельно

«Зоны, свободные от коронавируса», которые предлагает создать мэр Москвы Сергей Собянин в ресторанах, чтобы сажать в них привитых посетителей, организовать не получится. Об этом говорит большинство представителей заведений общепита.

Опрос рестораторов провел РБК. По словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончаров, инициатива не заинтересует рестораторов. Скорее они охотнее поддержат отмену перчаток, за отсутствие которых компания заплатила «порядка миллиона рублей штрафов». «Я подсчитал, что для того чтобы оплатить штраф в 200 тыс. руб., мне нужно обслужить 10 тыс. покупателей», – говорит Гончаров.

Как отмечает основатель ресторана White Rabbit Борис Зарьков, зоны можно организовать, потому что главное – чтобы рестораны работали, и люди в них ходили. «Чтобы мы не повторили судьбу Италии», – говорит Зарьков.

Однако другие замечают, что не у всех есть отдельные залы, чтобы разместить там привитых клиентов. Более того, по этой логике многим понадобятся отдельные туалеты для непривитых. «Отдельные залы – значит, наверное, нужны отдельные туалеты», – замечает сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

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