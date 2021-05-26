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Экс-депутату Госдумы дали три года колонии за мошенничество на 1,5 млн евро

26.05.2021 17:39
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Экс-депутату Госдумы дали три года колонии за мошенничество на 1,5 млн евро

Бывший депутат Госдумы Денис Волчек получил три года колонии общего режима по делу о мошенничестве. По версии следствия, он с бизнес-партнером обещал московскому бизнесмену избежать уголовного преследования за 1,5 млн евро.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы. Следствие утверждало, что Волчек вместе со своим бизнес-партнером Зурабом Плиевым за 1,5 млн евро пообещал помочь московскому бизнесмену избежать уголовного преследования по делу о краже из банка «Ренессанс».

По данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем акционере «Ренессанса» Андрее Розове. Издание называло Волчека «решальщиком». Однако, получив деньги от бизнесмена, депутат не решил вопрос.

Волчека арестовали в апреле 2020 года. Через год судебного разбирательства он признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Ему грозило до 10 лет за покушение на крупное мошенничество. Соглашение со следствием уменьшило срок до трех лет.

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