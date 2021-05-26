За слова об «обезумевшем диктаторе» Лукашенко депутатам отключили микрофоны

Депутаты Заксобрания Петербурга осудили действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в истории с принудительной посадкой самолета Ryanair. После слов об «обезумевшем диктаторе» Максиму Резнику и Борису Вишневскому отключили микрофоны.

Об этом пишет «Фонтанка». На заседании 26 мая депутаты обсуждали премию имени Ватаняра Ягьи. Резник заявил, что премию не должны вручать «полоумному диктатору, который сажает самолет». Сразу после его микрофон был отключен.

За ним высказался глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. «Я тоже готов повторить эти слова, обезумевший диктатор Лукашенко…» – начал Вишневский и тоже столкнулся с отключенным микрофоном.

Спикер парламента Вячеслав Макаров постарался сгладить ситуацию: «Борис Лазаревич, присаживайтесь, пожалуйста». После спикер вступился за Лукашенко и назвал выпады депутатов «оскорбительными». Макаров сравнил посадку самолета в Минске с посадкой самолета президента Боливии Моралеса с Эдвардом Сноуденом в Москве в 2013 году.