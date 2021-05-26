Байден отказался вводить санкции против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден посчитал, что вводить санкции против российского газопровода «Северный поток-2» будет «контрпродуктивно». «Он почти полностью достроен», – сказал Байден журналистам.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, новых санкций против газопровода от администрации США не будет. Однако на прошлой неделе Вашингтон поместил в «черный список» несколько российских компаний и более десятка судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2».

Санкции пока не затронули непосредственно оператора строительства – швейцарскую «дочку» «Газпрома» Nord Stream 2 AG и ее главу, бывшего сотрудника спецслужб ГДР Маттиаса Варнига.

На данный момент газопровод завершен на 95%. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод проходит из России в Германию по дну Балтийского моря.