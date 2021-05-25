Кремлевские структуры решили не увольнять сторонников Навального

Больницы, санатории, автобазы, комбинаты питания и строительные организации, обслуживающие управление делами президента РФ обошлись без увольнений сторонников Навального. До этого увольнения прошли в московском метро.

Об этом пишет «Дождь», который обзвонил людей из базы free.navalny, работающих на Кремль. В слитой базе таковых обнаружилось почти 60 человек.

«Дождь» обзвонил некоторых из них и узнал о ситуации после увольнений в московском метро. По словам одного из медиков, лечащего сотрудников ФСБ «и так далее», начальство на него не оказывает никакого давления. Как отметил другой врач, которого тоже не трогают: «Мой работодатель заинтересован во мне больше, чем я в нем». Одной из причин такого отношения он назвал низкую зарплату. «Мотивации работать там довольно мало», – заметил врач.

Сторонники Навального регистрировали на сайте free.navalny, подтверждая, что они готовы выйти на акцию протеста в апреле. После база была похищена и информация из нее попала в открытый доступ. За этим последовали увольнения нескольких десятков сотрудников московского метрополитена. Сотрудникам предлагали увольняться по собственному желанию либо грозили уволить за прогулы (которых, по словам некоторых уволенных, не было). В Кремле посоветовали пострадавшим обратиться в прокуратуру.