«Да какой Путин? У вас я – Путин». Глава Коми ответил возмущенным жителям

Глава Коми Владимир Уйба на угрозу жителей села Мутный Материк пожаловаться президенту Владимиру Путину на разлив нефти заявил, что для них он и есть Путин. При этом Уйба потребовал от жителей не жаловаться на проблемы села, помимо разлива нефти.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на запись разговора Уйбы с гражданами на YoTube-канале «Новая Республика». На встрече 17 мая Уйба приехал в село Мутный Материк, чтобы обсудить попадание нефтепродуктов в реку Колва из-за аварии на нефтепроводе Ошского месторождения.

Уйба потребовал от жителей села сформировать для него «перечень вопросов». Но при этом, чтобы среди них не было тех, которые не касаются «сегодняшней ситуации с нефтью». Жители в ответ на это заметили, что ежегодно жалуются региональным властям на отсутствие качественной питьевой воды, проблемы с медициной и транспортом. В этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину», заметили граждане.

«Да какой Путин? У вас я – Путин!» – заявил на это Уйба. «Вы наш Путин?» – не понял один из жителей. «Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?» – настаивал Уйба.