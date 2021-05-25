Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 МАЙ, 11:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 МАЙ, 11:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

«Да какой Путин? У вас я – Путин». Глава Коми ответил возмущенным жителям

25.05.2021 11:11
Комментарии
«Да какой Путин? У вас я – Путин». Глава Коми ответил возмущенным жителям

Глава Коми Владимир Уйба на угрозу жителей села Мутный Материк пожаловаться президенту Владимиру Путину на разлив нефти заявил, что для них он и есть Путин. При этом Уйба потребовал от жителей не жаловаться на проблемы села, помимо разлива нефти.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на запись разговора Уйбы с гражданами на YoTube-канале «Новая Республика». На встрече 17 мая Уйба приехал в село Мутный Материк, чтобы обсудить попадание нефтепродуктов в реку Колва из-за аварии на нефтепроводе Ошского месторождения.

Уйба потребовал от жителей села сформировать для него «перечень вопросов». Но при этом, чтобы среди них не было тех, которые не касаются «сегодняшней ситуации с нефтью». Жители в ответ на это заметили, что ежегодно жалуются региональным властям на отсутствие качественной питьевой воды, проблемы с медициной и транспортом. В этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину», заметили граждане.

«Да какой Путин? У вас я – Путин!» – заявил на это Уйба. «Вы наш Путин?» – не понял один из жителей. «Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?» – настаивал Уйба.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Миллиардеры, госкорпорации и чиновники получат деньги ФНБ

Миллиардеры, госкорпорации и чиновники получат деньги ФНБ
Экономика 1

Имущественный ценз в России призвал ввести Кудрин. Он нужен для «адресной» помощи

Имущественный ценз в России призвал ввести Кудрин. Он нужен для «адресной» помощи
Экономика

Власти решили на что потратят из «кубышки» почти 1 трлн рублей

Власти решили на что потратят из «кубышки» почти 1 трлн рублей
Экономика

«Нет смысла удивлять нас американскими технологиями». Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска

«Нет смысла удивлять нас американскими технологиями». Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска
Политика

Узнай, страна!

В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова

В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова

В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино»

В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино»

Новости дня

11:52 Набиуллина признала, что заморозка цен не может быть долгосрочной мерой Набиуллина признала, что заморозка цен не может быть долгосрочной мерой
Миллиардеры, госкорпорации и чиновники получат деньги ФНБ
Миллиардеры, госкорпорации и чиновники получат деньги ФНБ
11:26 В России хотят ввести новую категорию льготников В России хотят ввести новую категорию льготников
11:25 Украина закрывает авиасообщение с Белоруссией 26 мая Украина закрывает авиасообщение с Белоруссией 26 мая
10:42 РФ восстановила авиасообщение с пятью странами РФ восстановила авиасообщение с пятью странами
08:54 Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз
24 МАЙ, 21:43 В Польше уверены, что СП-2 будет завершен В Польше уверены, что СП-2 будет завершен
Имущественный ценз в России призвал ввести Кудрин. Он нужен для «адресной» помощи
Имущественный ценз в России призвал ввести Кудрин. Он нужен для «адресной» помощи
24 МАЙ, 21:08 В Кремле прокомментировали посадку самолета Ryanair в Минске В Кремле прокомментировали посадку самолета Ryanair в Минске

Узнай, страна!

24 МАЙ, 15:52 В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова
Власти решили на что потратят из «кубышки» почти 1 трлн рублей
Власти решили на что потратят из «кубышки» почти 1 трлн рублей
24 МАЙ, 14:20 В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино» В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино»
24 МАЙ, 13:55 В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр» В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр»
24 МАЙ, 12:51 В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок
22 МАЙ, 10:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства
21 МАЙ, 22:59 В Республике Крым начали искать пресную воду на дне Азовского моря В Республике Крым начали искать пресную воду на дне Азовского моря
«Нет смысла удивлять нас американскими технологиями». Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска
«Нет смысла удивлять нас американскими технологиями». Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска
21 МАЙ, 21:19 В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота
21 МАЙ, 19:19 В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России
20 МАЙ, 22:13 В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город» В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»
20 МАЙ, 14:36 В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter